Son Dakika Haberleri: İstanbul- 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Böyle Kurtarıldı

İstanbul- 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Böyle Kurtarıldı

44 dakika önce

İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntüyle)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgözisimli...

İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntüyle)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz

isimli kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Azra enkazdan çıkarıldığı sırada bazı kurtarma görevlileri ve vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Aler gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." demişti. Azra Havva Tekgöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:59 Kaynak: DHA

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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