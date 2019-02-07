İstanbul- 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Böyle Kurtarıldı
44 dakika önce
İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntüyle)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgözisimli...
İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntüyle)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazından İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz
isimli kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Azra enkazdan çıkarıldığı sırada bazı kurtarma görevlileri ve vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD
kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Aler gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." demişti. Azra Havva Tekgöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:59 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı
Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı
İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar
Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon İstanbul'dan Ayrıldı