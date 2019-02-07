İstanbul- 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Böyle Kurtarıldı
1 saat önce
İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntü 2)(Tür: İstanbul)
İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntü 2)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:45 Kaynak: DHA
İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar
Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı
İstanbul - Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı
Son Dakika! İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti