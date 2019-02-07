Son Dakika Haberleri: İstanbul- 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Böyle Kurtarıldı

İstanbul- 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Böyle Kurtarıldı

1 saat önce

İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntü 2)(Tür: İstanbul)

İstanbul- 5 YAŞINDAKİ HAVVA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI (arama kurtarma ekibinin çektiği görüntü 2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:45 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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