İSTANBUL-50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar 65 yaş üstüne sosyal mesafeli 'Vefa Festivali' - Son Dakika
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İSTANBUL-50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar 65 yaş üstüne sosyal mesafeli 'Vefa Festivali'

6 saat önce

50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar: 65 yaş üstüne sosyal mesafeli 'Vefa Festivali'Gökçe KARAKÖSE, Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün aradan sonra ilk kez dışarı çıktı.

50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar: 65 yaş üstüne sosyal mesafeli 'Vefa Festivali'

Gökçe KARAKÖSE, Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün aradan sonra ilk kez dışarı çıktı. Vatandaşlar, pandemi kurallarına uyarak spor, söyleşi ve hediyelerin yer aldığı Vefa Festivali'nde Coşkun Sabah'ın şarkılarıyla bir araya geldi.

21 Mart'tan itibaren evlerinde kalarak pandemi ile mücadeleye destek veren 65 yaş üzeri vatandaşlar uzun bir aranın ardından ilk kez sokağa çıktı. 4 saat süreyle dışarı çıkabilmelerine imkan tanınan vatandaşlar için Tuzla Sahil Tören Alanı karşısında Vefa Festivali gerçekleşti. 65 yaş üzeri, ateş ölçümleri yapılarak; maske, emniyet ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde festivale katıldı. Coşkun Sabah'ın müzikleri eşliğinde uzun bir aradan sonra moral depolayan vatandaşlara hediyelerinin dağıtılmasının ardından festival son buldu.

'ETKİNLİĞİMİZ DAYANIŞMA İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU'

Toplumun gözbebeği olan yaşlıları, Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli etkinliğinde ağırlıyor olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzla Belediyesi olarak her zaman vefa bilen, kadirşinas bir milletin ferdi olduğumuzun bilinciyle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli etkinliğini de yine bu anlayış doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlarımız için düzenledik. Salgından bu yana evlerinden çıkamayanlara 'Türkiye'nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali" ile sanattan, spora kadar tüm aktiviteleri bir arada sunduk. Buradaki en büyük temennimiz çınarlarımızın ruh ve beden sağlıklarına hitap edebilmek. Bugün burada onların gülen yüzlerini görünce ne kadar da doğru bir iş yaptığımızı gördük. Ülkemizin bu illetten bir an önce kurtulması en büyük temennimiz. Bunun için ülke olarak hep birlikte dayanışma ile bu kötü günlerin sonunu getireceğiz. Etkinliğimiz çok kıymetli bir dayanışma örneği oldu. Tuzla Belediyesi olarak salgın günlerinde en başından itibaren her kesimden vatandaşın ihtiyacına koşan ve üzerine düşen tüm görevleri yerine getiren ekibime ve sabrı için de tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum? diye konuştu.

BU GÜNLER İÇİN İLAÇ GİBİ FESTİVAL

Geçirilen karantina günlerinin ardından bu festivalin insanlara moral kaynağı olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, 'Bu kabus günlerde bu gibi ortamlar ilaç gibi geliyor ve gelen konuklarımıza da moral oluyor. Herkesin üzerinde bir moral bozukluğu var ama müzik moral demek. Bunu akıl edenleri canı gönülden kutluyorum. Teklif bana geldiğinde çok mutlu oldum' dedi.

COŞKUN SABAH'TAN YENİ BESTE MÜJDESİ

Karantinanın kendisine bir tek müzik alanında fayda sağladığını vurgulayan Sabah, '2-3 tane beste yaptım. Önceki hayatımızda demek ki kendimizi rahata alıştırmışız. Evde oturduğumuzda şarkılar, besteler yapabiliyormuşuz. Karantina bittikten sonra halkımızla buluşturacağım' diye konuştu.

ANNELERİMİZİ HER GÜN ANIYORUZ

Devamlı evde bulunduklarını ve koronavirüsten dolayı kimin yaşamını yitireceğinin belli olmadığını belirten Sabah, '90 yaşındaki ninemizi taburcu ederken 38 yaşındaki delikanlımızı mezara gömüyoruz.Temkinli olmak gerekiyor' dedi.

Sanatçı, bugünün Anneler Günü olduğunu da hatırlatarak, 'Annelerin bu özel gününü de canı gönülden kutluyorum. Annelerimizi her gün anıyor, her zaman seviyoruz' ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK MUTLULUK HASTALIĞA YAKALANMAMAK'

71 yaşındaki Hatice Aydemir, havanın güzel oluşunun kendileri için bir şans olduğunu söyledi. Uzun süredir dışarıdan mahrum kaldıklarını ifade eden Aydemir, 'Evde örgüyü bırakıyorum, roman okuyorum. Onu bırakıp televizyon izliyorum. Yemek yapıp, yiyorum. Sürekli bu döngü içerisindeyim. Unuttuğum şeyleri tekrar etmek için de İngilizce çalışıyorum. Evde de hareketlerim biraz kısıtlandı. Bu hastalığa yakalanmamaktan daha büyük mutluluk yok. Önümüzdeki yıl umarım çok iyi geçer' dedi.

50 YILDAN SONRA ARALARINA BİR TEK SOSYAL MESAFE GİRDİ

Festivalde eşiyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oturarak katılan Gülten Altınkaş, 50 yıldır evli olduklarını ve sosyal mesafenin dahi kendilerini ayıramacağını söyledi. Evde kalma sürecini çiçekler ekerek geçirdiğini söyleyen Altınkaş, 'Kendime çok güzel bir ortam hazırladım. Koronavirüsten kurtulursak orada oturup eşimle çay içmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum' dedi.

'EVDE KEK YAPMAYI ÖĞRENDİM'

Karantine sürecinde evde eşiyle birlikte ekmek yapmayı da öğrendiğini söyleyen Ahmet Altınkaş, 'Ekmek ve kek yapmayı öğrendim. Eskiden ara sıra atışırdık. Şimdi yeni evlenmiş gibiyiz' ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN İSTİRAHAT DAHA ÖNEMLİ'

70 yaşındaki Ayşe Özkan ise, 'Evde kalma süreci çok sıkıntılıydı ama her şeyden önce sağlık olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar yeni şeyler yapmaya çalıştım. Bizim için istirahat daha önemli. Biraz hareket yapabildik. Çocuklarım, torunlarım, torunlarımın çocukları bile var. Hepsini çok özledim. Her şey iyiye gidiyor inşallah bu günlerimiz de geçecek' diye konuştu.50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar: 65 yaş üstüne sosyal mesafeli 'Vefa Festivali'

Gökçe KARAKÖSE, Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün aradan sonra ilk kez dışarı çıktı. Vatandaşlar, pandemi kurallarına uyarak spor, söyleşi ve hediyelerin yer aldığı Vefa Festivali'nde Coşkun Sabah'ın şarkılarıyla bir araya geldi.

21 Mart'tan itibaren evlerinde kalarak pandemi ile mücadeleye destek veren 65 yaş üzeri vatandaşlar uzun bir aranın ardından ilk kez sokağa çıktı. 4 saat süreyle dışarı çıkabilmelerine imkan tanınan vatandaşlar için Tuzla Sahil Tören Alanı karşısında Vefa Festivali gerçekleşti. 65 yaş üzeri, ateş ölçümleri yapılarak; maske, emniyet ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde festivale katıldı. Coşkun Sabah'ın müzikleri eşliğinde uzun bir aradan sonra moral depolayan vatandaşlara hediyelerinin dağıtılmasının ardından festival son buldu.

'ETKİNLİĞİMİZ DAYANIŞMA İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU'

Toplumun gözbebeği olan yaşlıları, Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli etkinliğinde ağırlıyor olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzla Belediyesi olarak her zaman vefa bilen, kadirşinas bir milletin ferdi olduğumuzun bilinciyle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli etkinliğini de yine bu anlayış doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlarımız için düzenledik. Salgından bu yana evlerinden çıkamayanlara 'Türkiye'nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali" ile sanattan, spora kadar tüm aktiviteleri bir arada sunduk. Buradaki en büyük temennimiz çınarlarımızın ruh ve beden sağlıklarına hitap edebilmek. Bugün burada onların gülen yüzlerini görünce ne kadar da doğru bir iş yaptığımızı gördük. Ülkemizin bu illetten bir an önce kurtulması en büyük temennimiz. Bunun için ülke olarak hep birlikte dayanışma ile bu kötü günlerin sonunu getireceğiz. Etkinliğimiz çok kıymetli bir dayanışma örneği oldu. Tuzla Belediyesi olarak salgın günlerinde en başından itibaren her kesimden vatandaşın ihtiyacına koşan ve üzerine düşen tüm görevleri yerine getiren ekibime ve sabrı için de tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum? diye konuştu.

BU GÜNLER İÇİN İLAÇ GİBİ FESTİVAL

Geçirilen karantina günlerinin ardından bu festivalin insanlara moral kaynağı olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, 'Bu kabus günlerde bu gibi ortamlar ilaç gibi geliyor ve gelen konuklarımıza da moral oluyor. Herkesin üzerinde bir moral bozukluğu var ama müzik moral demek. Bunu akıl edenleri canı gönülden kutluyorum. Teklif bana geldiğinde çok mutlu oldum' dedi.

COŞKUN SABAH'TAN YENİ BESTE MÜJDESİ

Karantinanın kendisine bir tek müzik alanında fayda sağladığını vurgulayan Sabah, '2-3 tane beste yaptım. Önceki hayatımızda demek ki kendimizi rahata alıştırmışız. Evde oturduğumuzda şarkılar, besteler yapabiliyormuşuz. Karantina bittikten sonra halkımızla buluşturacağım' diye konuştu.

ANNELERİMİZİ HER GÜN ANIYORUZ

Devamlı evde bulunduklarını ve koronavirüsten dolayı kimin yaşamını yitireceğinin belli olmadığını belirten Sabah, '90 yaşındaki ninemizi taburcu ederken 38 yaşındaki delikanlımızı mezara gömüyoruz.Temkinli olmak gerekiyor' dedi.

Sanatçı, bugünün Anneler Günü olduğunu da hatırlatarak, 'Annelerin bu özel gününü de canı gönülden kutluyorum. Annelerimizi her gün anıyor, her zaman seviyoruz' ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK MUTLULUK HASTALIĞA YAKALANMAMAK'

71 yaşındaki Hatice Aydemir, havanın güzel oluşunun kendileri için bir şans olduğunu söyledi. Uzun süredir dışarıdan mahrum kaldıklarını ifade eden Aydemir, 'Evde örgüyü bırakıyorum, roman okuyorum. Onu bırakıp televizyon izliyorum. Yemek yapıp, yiyorum. Sürekli bu döngü içerisindeyim. Unuttuğum şeyleri tekrar etmek için de İngilizce çalışıyorum. Evde de hareketlerim biraz kısıtlandı. Bu hastalığa yakalanmamaktan daha büyük mutluluk yok. Önümüzdeki yıl umarım çok iyi geçer' dedi.

50 YILDAN SONRA ARALARINA BİR TEK SOSYAL MESAFE GİRDİ

Festivalde eşiyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oturarak katılan Gülten Altınkaş, 50 yıldır evli olduklarını ve sosyal mesafenin dahi kendilerini ayıramacağını söyledi. Evde kalma sürecini çiçekler ekerek geçirdiğini söyleyen Altınkaş, 'Kendime çok güzel bir ortam hazırladım. Koronavirüsten kurtulursak orada oturup eşimle çay içmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum' dedi.

'EVDE KEK YAPMAYI ÖĞRENDİM'

Karantine sürecinde evde eşiyle birlikte ekmek yapmayı da öğrendiğini söyleyen Ahmet Altınkaş, 'Ekmek ve kek yapmayı öğrendim. Eskiden ara sıra atışırdık. Şimdi yeni evlenmiş gibiyiz' ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN İSTİRAHAT DAHA ÖNEMLİ'

70 yaşındaki Ayşe Özkan ise, 'Evde kalma süreci çok sıkıntılıydı ama her şeyden önce sağlık olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar yeni şeyler yapmaya çalıştım. Bizim için istirahat daha önemli. Biraz hareket yapabildik. Çocuklarım, torunlarım, torunlarımın çocukları bile var. Hepsini çok özledim. Her şey iyiye gidiyor inşallah bu günlerimiz de geçecek' diye konuştu.

İSTANBUL-50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar 65 yaş üstüne sosyal mesafeli 'Vefa Festivali'

Koronavirüs, Gökçe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:55 Kaynak: DHA


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