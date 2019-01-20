İstanbul-6 İlde Fetö Operasyonu 11 Gözaltı
19 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan ve çoğu meslekten ihraç edilen polis memuru olan kişilerin yakalanmasına...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS
çalışma evlerinde kalan ve çoğu meslekten ihraç edilen polis memuru olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Geçtiğimiz cuma günü 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün kriptolu mesajlaşmak için kullandığı 'Bylock' kullanıcısı olan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi
'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:00 Kaynak: DHA
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