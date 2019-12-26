İstanbul 6.living lab ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

6.Living Lab Ödülleri sahiplerini buldu

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ İstanbul, (DHA) ' Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Living Lab İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda Finalistlere ödüllerini veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Geleceğimiz gençlere ve onların fikirlerine, düşüncelerine emanet' dedi.

Türkiye'nin ilk yaşam laboratuvarı Başakşehir Living Lab tarafından gerçekleştirilen ve sunuculuğunu CNN Türk Spikeri Cem Seymen'in yaptığı yarışma Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençleri teknolojinin içine çekmek için uğraştıklarını vurguladı. Başakşehir Belediyesi olarak teknolojiye meraklı gençlere her zaman destek olacaklarını da sözlerine ekleyen Kartoğlu, 'Bizim ülke için gençler için hayallerimiz var, o yüzden de bu inovasyon yarışmaları bizim için çok önemli Living lab binasıyla teknoloji yatırımı yapan Başakşehir Belediyesi, artık living lab içerisinde teknolojiyi markalaştırmak üzere bu tür yarışmalarla artık ikinci seviye geçmiş oluyor. Altıncısı düzenlendi, yaklaşık 40 şehirden burada gençler yarışma için katıldılar. Yaklaşık 553 proje katılım sağladı bunlar içerisinden seçilecek olan arkadaşlar ödül alacaklar ve artık asıl büyük ödülleri Living lab onlar adına proje takiplerini yapacak, onların projelerini geliştirmeleri için ve marka oluşturmak için gerek yatırımcısıyla gerek mekanıyla gerek ihtiyaç duydukları diğer lojistik hizmetleri ile onlara destek verecek. Biz belediye olarak bunun mücadelesindeyiz ne kadar çok gencimizi bu oluşturabilirsek ne kadar gencimizin fikrini ürettiği ürünü bir şekilde markalaştırabilirsek ülkemiz adına çok büyük şeyler başarmışız ve başarmış olacağız diye düşünüyorum.'

'KULLANICILARI UYARMAK İÇİN TASARLANDI'

Yarışmaya Ardahan'dan öğrencileriyle birlikte katılan öğretmen Mehmet Şadan, çocukların ister istemez ekranlara yakından baktığını ve bunun için böyle bir cihaz yaptıklarını belirtti. Cihazın, kullanıcıları yakından baktıkları zaman uyardığını da sözlerine ekleyen Şadan, 'Projemiz bilgisayar ekranlarına kullanıcıların yakından bakmasını engelleyen bir cihaz tasarlamaktı bilgisayar ekranlarına yakından bakmamayı herkes biliyor fakat farkında olmadan bir şeye odaklandığımız zaman veya küçük çocuklar oyunu oynadıkları zaman veya bir ödev yaptıkları zaman ister istemez yakından bakıyorlar. Bu farkında olmuyorlar. Bu cihaz kullanıcıları uyarmak için bir cihaz tasarladık, işitme engelliler için ışık yanıp sönüyor, normal vatandaşlarımız için de normal kullanıcılar içinde ses veren cihaz ses verip kapatıyorlar' diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR