İstanbul- 7 İlde Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu; 83 Gözaltı Kararı
21 dakika önce
Sahte ve kaçak içki ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı.
Sahte ve kaçak içki ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 86 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve içki ticareti yapan bir suç örgütüyle ilgili çalışma başlattı. Polis
ekipleri İstanbul, Ankara
, İzmir
, Kahramanmaraş
, Bursa
, Tekirdağ
ve Edirne
'de bulunan 106 adresteki 83 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:36 Kaynak: DHA
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