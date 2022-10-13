İSTANBUL-80 GİRİŞİMCİ KADIN, ÜRÜNLERİNİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ'NDE SERGİLEDİ

80 girişimci kadın, Alışveriş Festivali'nde buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir'in Girişimci Kadınları Platformu, kadınların el emeği ürünlerini tanıtıp satabilmesi için Alışveriş Festivali'ni düzenledi. 80 girişimci kadının ürünlerini sergilediği festivalde; yüzde 100 doğal el yapımı sabundan, el kremine, boncuklarla tek tek örülen çantalardan, birebir evde pişirilip Türkiye'ye satışı yapılan doğal kahvaltılık malzemelere kadar birçok ürün yer aldı.

İstanbul Başakşehir'de yaşayan girişimci kadınlar için Mart 2022'de Başakşehir'in Girişimci Kadınları Platformu kurulmuştu. 135 girişimci kadının üye olduğu platformla insana, hayvana ve doğaya dokunmak amaçlanıyor. İlk defa böyle bir festival düzenlediklerini belirten Platformun Kurucusu Adalet Çebe, 'Buradaki kadınların hepsinin ayrı ayrı kurumsal firmaları zaten var. Ancak biz, girişimci kadınlar olarak güçlü, iradeli ve istikrarlı olduğumuzu göstermek istedik. Toplam 47 standımızda; gıda, züccaciye, iç çamaşırı, çanta, eşarp, şal, bakım malzemeleri, şal gibi birçok ürün var. Bunların çoğu ise el yapımı' açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE'DE İLK MANDA SÜTÜ REÇELİ YAPIP SATAN BENİM'

Üç çocuk annesi olan 38 yaşındaki Kerime Sultan Girgin de her şeyi ev yapımı olan kendi yiyecek markasıyla festivale katıldı. Öğretmen olmasına rağmen küçük çocuklarına bakmak zorunda olduğu için mesleğine devam edemeyen Girgin, 'Ürünlerimi evimde üretiyorum. Ev yapımı üzüm, erik ve nar sirkesi, kahvaltı için acuka yapıyorum. Ürünlerimin hepsi yüzde 100 doğal. Birçok reçel yapıyorum. Örneğin manda sütü reçelini Türkiye'de ilk ben yapıp satmaya başladım. Yüzde 35 manda sütü içeriyor, doğal günlük sütle yapıyorum' dedi.

'1 HAFTADA 50-60 KOLİ SİPARİŞ GELEBİLİYOR'

Alışveriş sitesi ve sosyal medya üzerinden satış yaptığına değinen Girgin, 'Elma ve gül sirkem çok ilgi görüyor. Bir haftada 50-60 koli sipariş gelebiliyor. Ben bu işe 3 yıl önce başladım. Kazandığım para evime destek oluyor, çocuklarımın eğitimine harcıyorum. Bence kadınlar boş durmamalı çünkü bu şekilde bir şeylerle uğraşmak stresten de uzaklaştırıyor. Öğretmenlikten ziyade ticarete devam etmeyi düşünüyorum. İlerde yurtdışına da satış yapmak istiyorum' şeklinde konuştu.

'MİLLİ ÜRÜNÜMÜZÜ YURT DIŞINDA TANITMAK İSTİYORUM'

Güzellik ürünleri üreten 4 çocuk annesi Nermin Yakup ise şunları söyledi:

'Organik krem ve sabunlar yapıyorum. Hepsi tamamen kimyasaldan uzak. İnsan sağlığı açısından zararlı olmayan, renklendirici kullanılmayan, şifa olacak ürünler üretiyorum. Sabunlarımın hepsi soğuk sıkım. İçeriklerine göre ise faydaları değişiyor. Selülit kremi, leke karşıtı aydınlatıcı kremimiz bile mevcut. Ürünler doğal olduğu için talep fazla. Bu işi aldığım eğitimle hobi olarak yapıyordum. Ardından ticarete atıldım. Şu an çok fazla karım yok ama inşallah daha da ilerleyip büyümeyi hedefliyorum. İlerde ithalat- ihracat yaparak kendi milli ürünümüzü yurt dışında da tanıtmak istiyorum' ifadelerini kullandı.