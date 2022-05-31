İstanbul, 95 yılın en yüksek seviyesini gördü! Hava sıcaklığı 34.3 dereceye yükseldi

Soğuk havaların ardından birden bastıran mayıs sıcakları rekorları da beraberinde getirdi. 1927'den beri yapılan ölçümlerde mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu, hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü.

BİR ÖNCEKİ ZİRVE 33.5 DERECE

Değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, "1927 yılından beri 95 yılın en sıcak günü oldu. 34.3 olarak ölçüldü" dedi. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

"AZALMA OLACAK, BU SICAKLIKTAN KURTULACAĞIZ"

Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.

"GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMAYIN"

Sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Yıldırım, Güneşin dik geldiği, özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle gençlerin, çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların güneşin dik geldiği vakitlerde, güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor şeklinde konuştu.