Son Dakika Haberleri: İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi
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İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi

6 dakika önce

NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi açıldı.

İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi, System.String[]
NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi açıldı...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02 
Türkiye, Star, Ekonomi
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