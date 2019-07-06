İstanbul’a 150 milyon dolarlık veri merkezi
6 dakika önce
NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02
NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye
'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star
of Bosphorus Veri Merkezi açıldı...
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