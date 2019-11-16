Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'A 2 BİN YOLCULU DEV KRUVAZİYER GELDİ (1)
Son Dakika Güncel İSTANBUL'A 2 BİN YOLCULU DEV KRUVAZİYER GELDİ (1) - Son Dakika

İSTANBUL'A 2 BİN YOLCULU DEV KRUVAZİYER GELDİ (1)

6 saat önce

Son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisiHaber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

İSTANBUL'A 2 BİN YOLCULU DEV KRUVAZİYER GELDİ (1), System.String[]

Son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA -  İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

Panama bandralı MSC Lirica adlı gemi, İtalya'nın Venedik limanından tura başladı. 1973 yolcusu ve 720 müretebatlı gemi saat 12.00 sıralarında İstanbul'a geldi. 275 metre uzunluğunda 48 metre yüksekliğindeki gemi son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük kruvaziyer olma özelliği taşıyor. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca istanbul'un keyfini çıkartacak.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin havadan görüntüleri

-Geminin yanaşması

-Yolcuların inişi

-Detaylar

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
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