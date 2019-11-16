Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi (1)
Son Dakika Güncel İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi (1) - Son Dakika

İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi (1)

6 saat önce

Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA - İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi (1), System.String[]

Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA -  İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

Panama bandralı MSC Lirica adlı gemi, İtalya'nın Venedik limanından tura başladı. 1973 yolcusu ve 720 müretebatlı gemi saat 12.00 sıralarında İstanbul'a geldi. 275 metre uzunluğunda 48 metre yüksekliğindeki gemi son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük kruvaziyer olma özelliği taşıyor. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca istanbul'un keyfini çıkartacak.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:23:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]