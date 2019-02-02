Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 2018'de 13 milyondan fazla turist geldi

İstanbul'a 2018'de 13 milyondan fazla turist geldi

1 saat önce

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, kenti geçen yıl 13 milyon 433 bin 101 yabancı turist ziyaret etti.

İstanbul'a 2018'de 13 milyondan fazla turist geldi, System.String[]
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, kenti geçen yıl 13 milyon 433 bin 101 yabancı turist ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 

Ekonomi
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