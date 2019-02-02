İstanbul'a 2018'de 13 milyondan fazla turist geldi
1 saat önce
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, kenti geçen yıl 13 milyon 433 bin 101 yabancı turist ziyaret etti.
İstanbul
Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, kenti geçen yıl 13 milyon 433 bin 101 yabancı turist
ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20
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