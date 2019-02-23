AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdi.

Dünyada hızla yükselen trend; çevresi şehirlerle sarılmış kent plajları. Bu plajlarda, şehrin eğlenceli alanlarından, güzel restoranlarından ve sosyal hayatından uzaklaşmadan denizle buluşabilmek mümkün. Dünya'nın en güzel plaj şehirlerinin başında ise Barcelona, Los Angeles, Şangay, Sidney ve Nice yer alıyor.

İstanbul ise 170 kilometrelik sahil şeridine sahip olmasına rağmen dünyada adı geçen plaj şehirlerinden biri değil. Ancak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdi. Bu sözün gerçekleşmesi durumunda İstanbul da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yer alacak.

33 KRİTER TAMAMLANACAK

Şehir sakinlerinin denizle güven içinde buluşabilmesinin tek yolu Mavi Bayraklı plajlara sahip olmak… Mavi Bayrak Programı, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından veriliyor. Deniz suyunun temizliğinden plajın düzenine, can güvenliği önlemlerinden cankurtaran zorunluluğuna, hatta plajdaki çöp kutularının kaç metre uzakta bulunması gerektiğine kadar çok sıkı 33 kriterin tamamının karşılanması durumunda şehir plajlarına Mavi Bayrak asılmasına izin veriliyor. Düzenli olarak yapılan kontrollerde kriterlerden birinde bile sorun görülürse bayrak geri alınıyor.

Antalya Mavi Bayrak dalgalanan 200 plajıyla dünyada zirvede yer alırken, 2016'da 3 Mavi Bayraklı plaja sahip İstanbul'da günümüzde herhangi bir Mavi Bayraklı plaj bulunmuyor. Ancak Bakırköy ve Büyükçekmece'de Mavi Bayrak dalgalanan iki marina mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a 23 Mavi Bayraklı plaj kazandırma sözü verdi. Bu gerçekten de çok iddialı bir söz. Çünkü İstanbul gibi 15 milyondan fazla insanın yaşadığı bir metropolde deniz suyunu ve plajları Mavi Bayrak standartlarına uygun hale getirmek için çok ciddi bir yatırıma ihtiyaç var.

9'U ANADOLU, 14'Ü AVRUPA YAKASINDA

23 Mavi Bayraklı plajın 9'unun Anadolu, 14'ünün ise Avrupa yakasında olması hedefleniyor. Plajlardan en dikkat çekici olanları ise her iki yakanın da en yoğun nüfuslu bölgelerinde bulunan Kadıköy ve Bakırköy'deki halk plajları…

İstanbullu'nun güvenle denize girebilmesi için üzerinde çalışılması gereken en önemli kriter ise atık suların arıtılması. Yıldırım, atık suyun yüzde 90'ını ileri biyolojik atık tesislerinde arıtmayı vaat ediyor. Bu, atık suların nerdeyse içme suyu standardına yakın bir standarda getirilmesi anlamına geliyor. Böylece denizlerdeki kirlilik tarih oluyor.

10 KİLOMETRE KESİNTİSİZ KIYI ŞERİDİ

İstanbul'un kuzey kıyılarında denize güvenle girilebilmesi için Avrupa yakasında 42 km, Anadolu yakasında ise 25 km'lik plaj ve rekreasyon alanları oluşturulacak. Yıldırım'ın 'Kesintisiz Kıyı' projesi kapsamında kıyı şeridi kesintisiz ve engelsiz olarak 15 milyon İstanbullu'nun erişimine açılıyor. Yeşil Ağ projesiyle entegre olan bu proje sayesinde yeşil ile mavi buluşuyor. Deniz teleferikleri, yüzen platformlar, yüzer yaya yolları ile İstanbullu, mavi ile hasretini giderecek. Sarıyer İlçesi Yenimahalle'den Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi'ne; Beykoz İlçesi Yalıköy Mahallesi'nden Pendik İlçesi Kaynarca Mahallesi'ne kadar toplam 87 noktada kesintiye uğrayan kıyı şeritlerinin bütünleştirilmesi sağlanacak.