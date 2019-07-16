İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist geldi
3 saat önce
İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.
İstanbul
'u ziyaret eden yabancı turist
sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:02
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