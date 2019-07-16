Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist geldi
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İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist geldi

3 saat önce

İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist geldi, System.String[]
İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.
İstanbul, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:02 
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