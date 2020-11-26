İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi 3'üncü kez reddedildi - Son Dakika

İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi 3'üncü kez reddedildi
26.11.2020 17:18
İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi 3'üncü kez reddedildi İstanbul trafiğine 6 bin yeni taksi çıkarma projesi yarın UKOME'de 3'üncü kez reddedildi.
İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi 3'üncü kez reddedildi
İSTANBUL - İstanbul trafiğine 6 bin yeni taksi çıkarma projesi yarın UKOME'de 3'üncü kez reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesi bir kez daha gündeme alındı.
Daha önce 25 Haziran ve Eylül ayında UKOME toplantılarında reddedilen yeni taksi projesi 3. kez yapılan oylamada da oy çokluğuyla reddedildi.
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