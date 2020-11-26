İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi 3'üncü kez reddedildi - Son Dakika

İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi 3'üncü kez reddedildi

İSTANBUL - İstanbul trafiğine 6 bin yeni taksi çıkarma projesi yarın UKOME'de 3'üncü kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesi bir kez daha gündeme alındı.

Daha önce 25 Haziran ve Eylül ayında UKOME toplantılarında reddedilen yeni taksi projesi 3. kez yapılan oylamada da oy çokluğuyla reddedildi.