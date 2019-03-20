Son Dakika Haberleri: İstanbul'a 8 Yeni Bakım Merkezi

İstanbul'a 8 Yeni Bakım Merkezi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sokak hayvanları projelerini açıkladı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sokak hayvanları projelerini açıkladı.

Yıldırım'ın basın ofisinden açıklamaya göre, kentte 9 hayvan bakım merkezine destek için "Dostlar Atölyesi" adı altında 8 adet yeni bakım merkezi daha açılacak. Merkezler Beykoz Öğünce Mahallesi, Çatalca Subaşı Mahallesi, Çekmeköy Ömerli Mahallesi, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi, Eyüpsultan Hasdal Mahallesi, Kadıköy Hasanpaşa Hayvan Hastanesi, İTÜ Ayazağa Kampüsü Etkileşim Merkezi ve Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yer alacak.

Sokak hayvanlarına sağlık hizmeti vermek için araçlar tahsis edilecek ve Vetbüs adı verilen bu araçlar sokak sokak gezerek sorunlara olay yerinde müdahale edecek. Hem sahipli hem de sokak hayvanları için veri bankası oluşturulup aşılarının takibi yapılacak.

Hazırlanan projeler kapsamında ise her mahallede hayvan sahiplerine hizmet edecek sağlık, eğitim ve etkileşim mekanlarının kurulması hedefleniyor. Bu merkezler sayesinde sokak hayvanlarına yeni, sıcak yuvalar sağlanacak. Ayrıca sokak hayvanlarının bakımı için hizmet verilecek.

Açıklamaya göre Vetnet adlı programı ile sokak hayvanlarına ait veriler tek bir envanter altında toplanacak. İstanbullular bu program üzerinden sahipli hayvanlarının aşı takvimlerini takip edebilecek. Program üzerinden de hayvanlar hakkında bilgilendirmeler yapılabilecek. Ayrıca yerinde rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet veren Vetbüs'lere Vetnet kanalıyla ulaşılabileceği gibi Vetbüsler'in hangi tarihte nerede olacağı da Vetnet'te paylaşılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:10 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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