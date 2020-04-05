İstanbul'a araç giriş çıkışları durduruldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 30 büyükşehir ile birlikte İstanbul'un da giriş çıkışlarında kontroller yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin diğer illerle olan tüm ana bağlantı yollarında uygulama gerçekleştiriyor. İzin belgesi bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor, sürücüler ise konuyla ilgili bilgilendiriliyor.