İstanbul'a araç giriş çıkışları durduruldu (2) - Son Dakika

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İstanbul'a araç giriş çıkışları durduruldu (2)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 30 büyükşehir ile birlikte İstanbul'un da giriş çıkışlarında kontroller yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 30 büyükşehir ile birlikte İstanbul'un da giriş çıkışlarında kontroller yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin diğer illerle olan tüm ana bağlantı yollarında uygulama gerçekleştiriyor. İzin belgesi bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor, sürücüler ise konuyla ilgili bilgilendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:31 Kaynak: AA
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