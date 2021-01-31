İstanbul'a aşkını 14 yıldır minyatürlere nakşediyor - Son Dakika

İstanbul'a aşkını 14 yıldır minyatürlere nakşediyor

31.01.2021 11:07
İstanbul'a aşkını 14 yıldır minyatürlere nakşediyor, System.String[]

Sanatçı Ayşe Yıldırım, kadim şehir İstanbul'u Osmanlı'da bir saray sanatı olan minyatürlerle anlatıyor.

Sanatçı Ayşe Yıldırım, kadim şehir İstanbul'u Osmanlı'da bir saray sanatı olan minyatürlerle anlatıyor.

"Aşk", "İstanbul Masalı", "İstanbul Boğazı" gibi eserleriyle tanınan Yıldırım, kentteki tarihi Yarımada'yı, Boğaz'ı, Haliç'i ve güzide semtleri 14 yıldır el boyaması kağıtlara titizlikle işliyor.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk çağından itibaren resim yaptığını, minyatürün çıkış noktasının ise tarih yazıcılarının tarihi resmetmesiyle başladığını söyledi.

Minyatürün bir Osmanlı saray sanatı olduğunu belirten Yıldırım, "Minyatürde padişah anlatılacaksa, padişah ön planda olduğu için büyük çizilir ve arka plandakiler küçük çizilir. Orman anlatılacaksa öncelik o tarz cisimlerin oluyor. Mesela tek bir ağaç bir ormanı ifade edebiliyor." dedi.

Yıldırım, minyatür sanatıyla ilgilenmeye karar verdiğinde mimari üzerinde yoğunlaştığını, eserlerinde İstanbul'u anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Son dönemlerde figür de yapmaya başladığını, bundan çok keyif aldığını dile getiren Yıldırım, ruhu neyi istiyorsa, neyi biriktirdiyse onu resmetmeyi sevdiğini bildirdi.

Yıldırım, minyatürün püf noktasının eserin o dönemi yansıtması olduğunu, eserde kullanılan kılık-kıyafet ve o döneme ait objelerin araştırılması gerektiğini söyledi.

"Parçadan bütüne doğru gidiyorum"

Minyatürün püf noktalarını aktaran Yıldırım, "Bu sanatla eski ve yeniyi bir araya getiriliyor. Duygu birikimi oluyor ve artık eskize dökülme vakti geliyor. Daha sonra şekillendiriyorum ve kompozisyona dönüştürüyorum. Yani parçadan bütüne doğru gidiyorum. Eser benim için artık başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, minyatür yapmanın uzun vakitler aldığını, "İstanbul" minyatürünün 1 yıla yakın sürdüğünü belirtti.

Farklı ülkelere de tasarımlar yaptığını kaydeden Yıldırım, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii ve Kız Kulesi'nin bulunduğu 3 farklı eserimden oluşan minyatür resimlerim Fransız bir iş insanı tarafından satın alındı. Fransız yolcu gemisinin yemek salonunda sergileniyor. İstanbul ile ilgili bir başka eseri ise Amerikan bir cerrah tarafından satın alındı ve ABD'deki hastanede sergilenmeye devam ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, yaptığı eserleri belli dönemlerde sergiye çıkarıyor.

Ayşe Yıldırım , İstanbul, Osmanlı, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'a aşkını 14 yıldır minyatürlere nakşediyor - Son Dakika


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