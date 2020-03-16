İstanbul'a Avrupa'dan dönenler yurtlarda karantinada tutulacak - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, Avrupa'dan dönenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

BOŞALTILAN YURTLAR

"Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı;

-KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz"