Cezayirli futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. 29 yaşındaki oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçecek. Ghezzal, cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alacak.
Siyah beyazlılar bu transfer için Leicester City'ye 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ghezzal da performansa bağlı ek bonuslarla 3 milyon euroya yakın maaş alacak.
Beşiktaş, Ghezzal dışında Salih Uçan, Rosier, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'yı da kadrosuna kattı.
Son Dakika › Spor › İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi - Son Dakika Spor