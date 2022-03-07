İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı - Son Dakika
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İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı

07.03.2022 07:50
İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü bir kez daha doğrulandı. Meteoroloji çok sayıda il için kar uyarısında bulundu. Türkiye 10-14 Mart 2022'de Aybar kar fırtınasının etkisine girecek.

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk edeceği öğrenildi.

AYBAR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi.

35 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Aybar kar fırtınası perşembe günü İstanbul'u da vuracak

ÇOK SOĞUK BİR MART AYI YAŞANACAK

Soğuk hava dalgasının, Türkiye'de 35 yıl aradan sonra da bir ilke neden olacağı iddia edildi. Buna göre Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak. Yeniden şiddetli kar yağışları etkisini gösterecek.

İSTANBUL'U AYBAR KAR FIRTINASI VURACAK

Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Güncel İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı - Son Dakika
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