İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlere göre İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova illerinde bu akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışı pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacak.
Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AKOM ve İstanbul Valiliği de Meteoroloji gibi vatandaşları uyarmış, beklenen kar yağışına karşı hazırlıklı olmalarını istemişti. Dün sabah saatlerinde hava sıcaklığı düşmüş, İstanbul'un belli bölgelerinde kar yağışı görülmüştü.
Öte yandan ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
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