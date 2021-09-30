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İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi - Son Dakika

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

30.09.2021 16:17
İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9'uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

(İHA)

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi - Son Dakika
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