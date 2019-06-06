İstanbul'a boş diye geldiler, kalabalıktan raylarda yürüdüler

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un boş olacağını düşünen on binlerce kişi kenti gezmeye geldi.

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un boş olacağını düşünen on binlerce kişi kenti gezmeye geldi. Ziyaretçiler kalabalıktan yol bulamayıp tramvay hattında yürümek zorunda kaldı. Tehlikeye aldırış etmeyen ziyaretçiler ilginç görüntüler oluşturdu.



Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un boş olacağını düşünen on binlerce kişi kenti gezmeye geldi. Hal böyle olunca kalabalık kent daha çok karıştı. İnsanlar tramvay raylarında yürümek zorunda kaldı. İstanbul'u boş bulan İstanbullu olmayanlar, karşıdan karşıya geçmek için tehlikeli ve yasak olmasına rağmen rayların üzerinde yürüdüler.



Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da alışık olmadık görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'u gezmeye gelenler, kalabalıktan kaçmak için Eminönü-Karaköy tramvay hattına girdi. Tehlikeye aldırış etmeden rayların üzerinden atlayanlar ilginç görüntüler oluştururken o anlar anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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