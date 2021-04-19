Haber -Kamera : Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU Buğra AKAY/ İstanbul DHA

İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı. Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, "Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış" dedi.