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İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI - Son Dakika

İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI

29.11.2021 11:06

İSTANBUL'da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı.

İSTANBUL'da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı. Bir çok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde çamur yağdı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış. Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız dedi.

SABAH UYANDIĞIMDA ARACIN ÇAMUR OLDUĞUNU GÖRDÜM

İsmail Dertsiz, Çamur yağdığı için arabamı yıkıyorum. Sabah uyandığımda aracın çamur olduğunu gördüm. Şu an temizlemeye geldim. Arabam temiz olduğunda içim rahat ediyor. Temiz olunca mutlu oluyorum şeklinde konuştu. Musa Kayalar ise Sabah uyandığımda çamur yağmış gibiydi. Havada oluşan rüzgarla toz bulutları oluşmuş. O yüzden çamur şeklinde yağmış. Sabah uyandığımda çamurdan önümü göremiyordum. Trafikte rahatlamak için buraya geldim diye konuştu.

İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI
İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI; SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI - Son Dakika
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