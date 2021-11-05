İstanbul'a çöken sis mest eden görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da akşam saatlerinden başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sisin, yarın öğle saatlerine kadar kentte etkisini sürdürmesi beklenirken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesinin ardından şehir hatları seferleri ve motor seferleri iptal edilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de adeta sise gömüldü.

BOĞAZ'IN GÖRÜNTÜSÜ ADETA MEST ETTİ

İstanbul'da birçok anlamda hayatı olumsuz etkileyen sis, özellikle Boğaz çevresinde güzel görüntülere de neden oldu. Şehrin yüksek bölgelerinden İstanbul Boğazı'nı izleyenler, eşsiz bir tabloyu seyreder gibi keyif alırken, kartpostallık görüntüler fotoğrafçıların da kadrajlarını süsledi.

CUMARTESİ ÖĞLEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteorolojiden de sis nedeniyle 'sarı kod' uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanılırken yoğun sisin yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.