İstanbul'a dolu sürprizi - Son Dakika
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İstanbul'a dolu sürprizi

6 saat önce

İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı.

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İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı.


Sancaktepe'de öğle saatlerinde dolu yağdı. Kısa süren yağış sonrası yerler dolu tanecikleriyle doldu. Dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. - İSTANBUL

Dolu Yağışı, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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