İstanbul'a dolu sürprizi - Son Dakika

İstanbul'a dolu sürprizi
6 saat önce
İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sancaktepe'de öğle saatlerinde dolu yağdı. Kısa süren yağış sonrası yerler dolu tanecikleriyle doldu. Dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
(Cüneyt Sevindik/İHA)
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