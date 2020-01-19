İstanbul'a dolu sürprizi - Son Dakika
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İstanbul'a dolu sürprizi

6 saat önce

İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı.

İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'de öğle saatlerinde dolu yağdı. Kısa süren yağış sonrası yerler dolu tanecikleriyle doldu. Dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul'a dolu sürprizi

Dolu Yağışı, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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