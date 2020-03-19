İstanbul'a dolu sürprizi - Son Dakika

İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde önce yağmur ardından dolu yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Dolu yağışı aniden bastırıp kısa sürede sona ererken yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL