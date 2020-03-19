İstanbul'a dolu sürprizi - Son Dakika
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İstanbul'a dolu sürprizi

6 saat önce

İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu.

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İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde önce yağmur ardından dolu yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Dolu yağışı aniden bastırıp kısa sürede sona ererken yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Dolu Yağışı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:27 Kaynak: İHA

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