İstanbul'a dönüş çilesi - Son Dakika

İstanbul'a dönüş çilesi

Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafiğin kilitlendiği İstanbul istikametinde araçlarından inen sürücüler birbirlerine girdi.


İstanbul istikametinin Tekirdağ'ın Malkara ilçesi bölümünde trafik durma noktasına geldi. Çavuşköy Mahallesi ile Ahievren Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol boyunca trafik kilitlendi. Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi adeta çileye dönüştü. Trafiğin yoğun olduğu Alaybey Mahallesi mevkiinde araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga kısa sürede son buldu. Kavga anı ise kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:31 Kaynak: İHA

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