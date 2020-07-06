İstanbul'a dönüş çilesi - Son Dakika

İstanbul'a dönüş çilesi

Trakya'da yazlıklarından dönen vatandaşlar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 15 kilometre uzayan araç kuyruğuna takıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor

18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar

İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti

Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler

Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü

En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor

Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor

Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor

Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu

İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı