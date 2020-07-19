İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk - Son Dakika

İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk

Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk meydana geldi.

Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağ- İstanbul yolunda yoğunluk meydana geldi.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandaşlar, hafta sonu Trakya bölgesine akın ediyor. Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçiyor. Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu'dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul'dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı. İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk - Son Dakika
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