İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk - Son Dakika

İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk
İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk Trakya Bölgsine gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi.
İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk
TEKİRDAĞ - Trakya Bölgsine gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi.
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandalşar, hafta sonu Trakya Bölgesine akın ediyor. Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçiyor. Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu'dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul'dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı. İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:46 Kaynak: İHA
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