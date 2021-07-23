İstanbul'a dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

İstanbul'a dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
23.07.2021 18:27
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaşanan kazada ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik D-100 karayoluna veriliyor.
Gümüşova rampaları mevkiinde Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı Mercedes marka tır, Ersin Ç. idaresindeki 45 M 6955 plakalı Mazda marka otomobile yandan sürtmesinin ardında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Ahşap yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol kısman trafiğe kapandı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanarak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TATİL DÖNÜŞÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kazayla birlikte tatil dönüşünü son güne bırakmak istemeyenlerinde oluşturduğu trafik nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten verilirken bir yandan da Gölyaka turnikelerden araçlar D-100 karayolu istikametine veriliyor. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika 19:15 Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cidaldau'yu KAP'a bildirdi 18:26 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı 18:22 Cumhurbaşkanı, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak 17:42 Çek Cumhuriyeti rızası olmadan kısırlaştırdığı Roman kadınlara tazminat ödeyecek 17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu 17:12 Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti 16:48 Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı 15:36 Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu