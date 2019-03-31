İstanbul'a En Az Gelen Turist Sıralaması da Belli Oldu

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu.

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısının 1 milyon 903 bine çıkması ile son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılırken kente en az gelen turist sıralaması da açıklandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine göre kente en az gelen yabancı sıralaması değişti. Kente en az gelenler sıralamasında ilk sırada Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauru, Afrika kıtasının batı kıyısındaki ada ülkesi 204 bin nüfuslu SaoTome ve Prencipe ile Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devleti olan 611 bin nüfuslu Solomon Adaları'ndan gelenlerden oluştu.



İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 55)



1.Nauru, SaoTome ve Prencipe, Solomon Adaları-1



2.Kuzey Kore, St.Vincent ve Grenadines-2



2.Barbados-3



3.Papua Yeni Gine, Vatikan, Bhutan-4



4.Bahama-5



5.Tuvalu-7



6.Vanuatu-9



7.Guyana, Swaziland, Lesotho, Fiji-12



8.Cape Verde-14



9.Orta Afrika Cumhuriyeti, Surinam, Saint Lucia- 20



10.San Marino-21



11.Monako-23



12.Belize-27



13.Malavi, Gine-Bissau- 31



14.Liberya-32



15.Ekvator Ginesi-35



16.Namibya-36



17.Burundi, Güney Sudan, Andora, Seyşeller, Nikaragua-43



18.Myanmar(Burma)- 44



19.Bostwana-45



20.Madagaskar-51



21.Haiti-56



22.Trinidad-Tobago-59



23.Kamboyça-62



24.Grenada-67



25.Makau-70



26.Ruanda, Sierra Leone-76



27.El Salvador-77



28.Antigua-Barbuda-82



29.Lihtehsayn-84



30.Jameika-87



31.Togo-95



32.Maldivler- 98



33.Honduras-100



34.Mozambik-111



35.Paraguay-112



36.Kongo-116



37.Brunei-127



38.Komor-131



39.Benin-132



40.İzlanda-143



41.Zambiye-145



42.Guetamala-168



43.Bolivya-181



44.Gine-196



45.Zimbabwe-225



46.Nijer-226



47.Gabon-243



48.Gambiya-247



49.Dominik-282



50.Kosta Rika-291



51.Burkina Faso-292



52.Uruguay-304



53.Küba-305



54.Çad-329



55.Lüksemburg-347



(Fotoğraflı) - İstanbul

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