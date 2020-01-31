İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi - Son Dakika

İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldiğini bildirdi.

İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'umuzda 2019 yılında 2016'ya oranla, turist sayısında yüzde 60,5 artışla 15 milyon sayısına ulaştık. 2023 hedefimiz olan 22 milyona adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlika'nın paylaşımdaki videoda yer alan bilgilere göre, 2016 yılında 9 milyon 203 bin 987 turistin ziyaret ettiği İstanbul'a 2017 yılında 10 milyon 840 bin 595, 2018 yılında ise 13 milyon 432 bin 990 turist geldi.

Geçen yıl kente gelen turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 11 artışla 14 milyon 906 bin 663'e ulaştı. Türkiye'yi gelen her üç yabancı turistten biri İstanbul'u ziyaret etti.

İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı
"Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu Son dakika: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 02:12:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]