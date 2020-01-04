İstanbul'a gelen turist sayısı önceki yıla göre yüzde 11,52 arttı - Son Dakika

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul'a gelen turist sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,52 arttığını açıkladı.

İstanbul Turizm istatistikleri raporu yayınlandı. İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2019 yılı Kasım sonu itibariyle İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 13 milyon 778 bin 748 oldu. 2018 yılının aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,52 oranında arttı.

SON BEŞ YILIN EN YÜKSEK ORANI

Ocak - Kasım aylarında gelen ziyaretçi sayılarında son 5 yıla bakıldığında 2019 yılında en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

2019 Ocak-Kasım aylarında havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11,5'lik artışla 13 milyon 735 bin 188 ziyaretçi olarak gerçekleştir. Denizyolu ile geliş ise 43 bin 560 ziyaretçi ile yüzde 29,9 oranında artış gösterdi.

SINIR KAPILARINA GÖRE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARI

2019 yılı Ocak-Kasım aylarında 13 milyon 778 bin 748 yabancı ziyaretçi gelirken havayolu ile gelen yabancıların yüzde 57'si İstanbul Havalimanını, yüzde 24,4'ü Sabiha Gökçen Havalimanını ve yüzde 18,2'si ise Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

MİLLİYETLERİNE GÖRE İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER

2019 yılı ilk on ayında İstanbul'a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının en yüksek oranı yüzde 7,5 ile Alman ziyaretçiler oluşturdu. İstanbul'a gelen Alman sayısı toplam 1 milyon 33 bin 316 oldu. Almanları yüzde 6.1 ile İranlılar, yüzde 4.8 ile Ruslar, yüzde 4.6 ile Iraklılar, yüzde 3.4 ile Fransızlar 3.4, yüzde 3.3 ile İngilizler, yüzde 3.1 ile Amerikalılar, yüzde 3.31 ile Suudi Arabistanlılar, yüzde 2.6 ile de Çinliler takip etti.