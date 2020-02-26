İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya mesajında, "İstanbul'umuza Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bine ulaştı. Bu başarı misafirperverliğin en güzel ödülü" dedi.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğu belirtildi.

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