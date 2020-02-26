İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika

İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı

6 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı, System.String[]

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya mesajında, "İstanbul'umuza Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bine ulaştı. Bu başarı misafirperverliğin en güzel ödülü" dedi.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğu belirtildi.

EN ÇOK HAVAYOLU KULLANILDI

Paylaşımda turist sayısıyla ilgili verilen rakamlarda, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle İstanbul'a 1 milyon 17 bin 34 yabancı ziyaretçi geldi. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 oranında artış oldu. Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi havayolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik artış oldu. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72'si İstanbul Havalimanı'nı; yüzde 27'si Sabiha Gökçen Havalimanını kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:57 Kaynak: DHA
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