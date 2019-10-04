Son Dakika Haberleri: İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü
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İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü

1 saat önce

İspanya'dan İstanbul'a gitmekte olan bir kargo uçağı Ukrayna'da yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü.

İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü, System.String[]

İspanya'dan İstanbul'a gitmekte olan bir kargo uçağı Ukrayna'da yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. Uçakta bulunan 8 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

İstanbul, İspanya, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:56 
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