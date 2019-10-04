İstanbul'a gelen uçak, Ukrayna'da düştü
1 saat önce
İspanya'dan İstanbul'a gitmekte olan bir kargo uçağı Ukrayna'da yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü.
İspanya'dan İstanbul'a gitmekte olan bir kargo uçağı Ukrayna'da yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. Uçakta bulunan 8 kişiden 5'i hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:56
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