İSTANBUL'A GELEN UKRAYNALILAR ÜLKELERİNDEKİ SON DURUMU ANLATTI - Son Dakika
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İSTANBUL'A GELEN UKRAYNALILAR ÜLKELERİNDEKİ SON DURUMU ANLATTI

23.02.2022 09:19

"Kiev'de yaşayan halk evlerini satıp güvenli kentlere taşınıyor""Bankalarda paralarını çekiyorlar.

" Kiev'de yaşayan halk evlerini satıp güvenli kentlere taşınıyor"

"Bankalarda paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar"

"Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz"

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA - RUSYA ile Ukrayna arasında gerginlik gün geçtikçe artmaya devam ederken, İstanbul'a gelen Ukraynalı yolcular, başkent Kiev'de savaş korkusunun gün geçtikçe arttığını ve evlerini satıp ülkenin güvenli bölgelerine taşınanlar olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul'a gelen yolcular, ülkelerinde yaşanan son durumu anlattı. Ukrayna Havayolları'na ait uçakla Kiev'den İstanbul'a gelen yolcular kente yaşayan halkın korku içerisinde gelişmeleri takip ettiklerini söylediler.

'HALK EVLERİNİ VE ARABALARINI SATMAYA BAŞLADI'

Başkent Kiev'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna adlı yolcu, 14 Şubat tarihinden itibaren şehrin boşalmaya başladığını dile getirerek, "Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. Bu nedenle Liviv gibi diğer şehirlere ülkenin batı taraflarını doğru taşınmaya başladılar. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanlarını ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakde çevirmeye çalışıyorlar. Bankalarda paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar" dedi,.

'SAVAŞ İSTEMİYORUZ'

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iş için gelen Margarita Piven ise, " Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Biz Kiev'den ayrıldığımızda durum sakindi. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'A GELEN UKRAYNALILAR ÜLKELERİNDEKİ SON DURUMU ANLATTI
İSTANBUL'A GELEN UKRAYNALILAR ÜLKELERİNDEKİ SON DURUMU ANLATTI
İSTANBUL'A GELEN UKRAYNALILAR ÜLKELERİNDEKİ SON DURUMU ANLATTI

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Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor Son dakika haberleri: Ukrayna'da savaş korkusuna rağmen uçuşlar devam ediyor Son dakika haberleri: Ukrayna'da savaş korkusuna rağmen uçuşlar devam ediyor

İstanbul, Ukrayna, Savaş, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'A GELEN UKRAYNALILAR ÜLKELERİNDEKİ SON DURUMU ANLATTI - Son Dakika


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