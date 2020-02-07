İstanbul'a gelen uluslararası tüm yolcular termal kamera ile kontrol edilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'a gelen uluslararası tüm yolcular termal kamera ile kontrol edilmeye başlandı - Son Dakika

İstanbul'a gelen uluslararası tüm yolcular termal kamera ile kontrol edilmeye başlandı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile İstanbul Havalimanı'nda 'koronavirüs'e yönelik İstanbul'a gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera taraması ile kontrol edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile İstanbul Havalimanı'nda 'koronavirüs'e yönelik İstanbul'a gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera taraması ile kontrol edilmeye başlandı. Bu kapsamda Çin'den gelen yolculara yönelik uygulamalarda iki olan termal kamera sayısı da 6'ya çıkarıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 'korona virüs' nedeniyle başta Çin olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolculara yönelik uygulanan termal kamera taramasının kapsamı genişletildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı karar doğrultusunda

bugün 14.30 itibariyle İstanbul Havalimanı'na gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kameradan kontrol edilmeye başlandı.

Termal kameralar, pasaport noktalarında kurulumunun ardından hizmete girdi. Termal kamera ile kontrol edilecek yolcu sayısının artması nedeniyle terminalde görev yapacak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı personel sayısı da artırıldı. Ayrıca bugüne kadar yapılan uygulamalarda iki olan termal kamera sayısı da 6'ya çıkarıldı.

"25 BİNİN ÜZERİNDE YOLUYU TARADIK"

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, uygulamaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. Bugün itibariyle 96 uçuş ve 25 binin üzerinde yolcunun tarandığını belirten Kavak, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından tüm uçuşlar, termal kamera uygulamasından geçirilecek. Biz de bu kapsamda kendi havalimanımızda termal kamera uygulamasına başladık. Böylece termal kamera sayısını 2'den 6'ya çıkardık. Bu 6 kamera ile yurt dışından gelen tüm yolcuları termal kameradan süzerek, ülkemize geçişini sağlayacağız. Ayın 22 sinde Vuhan uçuşlarıyla başlattığımız termal kamera uygulamasını, 23'ü itibariyle Çin ana karadan gelen tüm uçuşlar, 29'u itibarıyla da 7 ülkeyi termal kamera taramasına almıştık. Ama bugün itibariyle tüm uçuşları taramaya alıyoruz. Bu güne kadar 96 uçuşu ve 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar olumsuz bir vakaya rastlamadık."

İstanbul'a gelen uluslararası tüm yolcular termal kamera ile kontrol edilmeye başlandı

İstanbul, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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