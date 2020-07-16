İstanbul'a getirilen kurbanlıklar pazarlarda yerlerini alıyor - Son Dakika

İstanbul'a getirilen kurbanlıklar pazarlarda yerlerini alıyor

KURBAN Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kala, kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı.

KURBAN Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kala, kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Gece yarısından itibaren denetimleri yapılan kurbanlıklar kente giriş yaptı. O kurbanlıkların bir bölümü kamyonlarla Sultangazi'deki kurban pazarına getirildi. Kamyonlardan indirilen kurbanlıklar kurulan çadırlara yerleştirildi. Çadırların bir bölümünün ise henüz boş olduğu görüldü. Her sene olduğu gibi bu yıl da kurban pazarında hareketlilik beklediklerini ifade eden satıcılar, alıcılara kurban pazarlarına erken gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.

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"VİRÜSÜ ENGELLEMEK AÇISINDAN SONLARA DOĞRU KALABALIK OLMAMASI LAZIM"

Amasya'dan 55 kurbanlık getiren Erhan Zorlu, "Amasya Taşova'dan geldim. Bu sene mutlaka satış olması gerekiyor. Koronavirüs var ama virüsün ibadete bir engeli olacağını zannetmiyorum. İllaki sosyal mesafeye uygun, maskeyle pazarlıklar ve satışlar yapılır. 27 yıldır babam aralıksız geliyordu. Ben de 2002 yılından beri geliyorum. Geçen yıl da 55 kurbanlık getirmiştim ve hepsi satılmıştı. Nakliye 6 bin, kan parası 60 bin. Burada 15 gün boyunca bir çadıra 18 bin TL veriyoruz. İstanbullulara hayvanlarını daha erken almaları yönünde çağrım var. Satıcı için de kendileri için de daha hayırlı olur. Virüsü engellemek açısından sonlara doğru kalabalık olmaması lazım. Piyasa bizim köyde hayallerimizle buradaki insan cebi nasıl onu bilemiyorum. Bizim kendi hayvanlarımız 9 bin TL ile 22 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"HER SENE SATILIYOR, BU SENE DE SATILIR"

Tokat'tan İstanbul'a kurbanlık getiren Korkmaz Soylu ise, "49 kurbanlık getirdim. Biz buradayız ve Sultagazi'de kurbanlıkların satılacağına inanıyorum. Her sene satılıyor, bu sene de satılır. Hayvanlarımız yorgun. Bugün inşallah dinlenecekler. Biz de yorgunuz. Yarın başlarız inşallah. Geçen sene kurbanlık sattığımız ve bizden memnun kalan müşterilerimiz bizi aramaya başladılar. Şu an biz onlara randevu veriyoruz. Yarın inşallah müşterilerimizle buluşacağız" diye konuştu.

"VİRÜS AMA İNSANLAR YİNE KURBANINI KESECEK"

Kurban satıcılarından Sıtkı Çıplak da, "Virüs ama insanlar yine kurbanını kesecek. Kesmeyene zaten bedava versen kurbanlık götürmez. İmkanı olan kesecek" şeklinde konuştu. Çıplak, sanal ortam üzerinden yapılan kurban satışları için ise, "Para verdim kurban keseceğim öyle değil. Gelirler hayvanını görürler alırlar. Hayvanı alıp bir kuruma götürebilir" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Sultangazi, İstanbul, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'a getirilen kurbanlıklar pazarlarda yerlerini alıyor - Son Dakika
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