İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi

24.06.2022 11:21
İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi

TÜRKİYE'nin birçok noktasından İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece saatlerinden itibaren satış alanlarında yerini almaya başladı.

TÜRKİYE'nin birçok noktasından İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece saatlerinden itibaren satış alanlarında yerini almaya başladı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kamyon ve TIR'lara yüklü hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekiplerince tek tek kontrol ediliyor.

Kurban Bayramı'na 15 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Gece yarısı itibariyle ilk kurbanlıklar İstanbul'a getirilirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetim gerçekleştiriyor. Jandarma ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve TIR'ları tek tek kontrol etti.

İl dışından gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaraları karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti. Gece yarısından itibaren İstanbul'a yaklaşık 100 aracın giriş yaptığı öğrenilirken, denetimler havadan da görüntülendi. Tokat'tan gelen Kamil Yurdaer, "Yaklaşık 13 saattir yollardayız. Sultangazi Hayvan Pazarı'na gidiyoruz. 25 tane tosun getirdik. Alıcıları bekliyoruz' dedi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbul Topkapı Üniversitesi mezun öğrencilerini uğurladı İstanbul Topkapı Üniversitesi mezun öğrencilerini uğurladı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'Hizmette 3. Yıl' sunumunda konuştu Açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'Hizmette 3. Yıl' sunumunda konuştu Açıklaması Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement