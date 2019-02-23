İstanbul'a "Gıda Merkezi" projesi
1 saat önce
Binali Yıldırım'ın kurmayı planladığı "Gıda Merkezi"ne ilişkin açıklamada, "Yasaya göre hallerde yüzde 20'lik bölüm üreticilere tahsis edilmek zorunda.
Binali Yıldırım
'ın kurmayı planladığı "Gıda Merkezi"ne ilişkin açıklamada, "Yasaya göre hallerde yüzde 20'lik bölüm üreticilere tahsis edilmek zorunda. Fakat İstanbul
'daki hallerde üreticiye ayrılan yer yüzde 1 bile değil... Üreticinin halde olması fiyat regülasyonunu sağlayacak" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:40
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