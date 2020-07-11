İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı - Son Dakika

İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı

Edirne'den İstanbul'a giden araç Tekirdağ'da yakayı ele verdi.

Edirne'den İstanbul'a giden araç Tekirdağ'da yakayı ele verdi. Aracın içinden yüzlerce cep telefonu ve sarj cihazı çıktı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan başarılı çalışmalarda Edirne'den hareketle Tekirdağ güzergahını kullanarak İstanbul'a gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı sevkiyatı yapılacağının bilgisi alınması üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan şüpheli araç, Tekirdağ Malkara uygulama noktasında durduruldu. Cumhuriyet savcısından alınan talimatla araçta geniş kapsamlı arama yapıldı. Arama sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli marka ve modellerde toplam 552 adet cep telefonu 570 adet şarj cihazı ve kablosu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılarak alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
16:28
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]