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İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor - Son Dakika

İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor

25.01.2022 10:30
İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor

İstanbul'da kar yağışı sebebiyle Bolu'dan geçişlerine izin verilmeyen yolcu otobüslerindeki vatandaşlar dinlenme tesislerinde yolun yeniden açılmasını bekliyor.

İstanbul'da kar yağışı sebebiyle Bolu'dan geçişlerine izin verilmeyen yolcu otobüslerindeki vatandaşlar dinlenme tesislerinde yolun yeniden açılmasını bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanarak İstanbul'a gitmek isteyen otobüs ve ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Elmalık mevkilerinde kurulan uygulama noktalarında otobüs ve ağır tonajlı araçları durdurarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

"İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"

Trabzondan İstanbul'a giden Sinan Rizelioğlu, "Kadir Topbaş zamanında bu yollar açıldı. İmamoğlu zamanında niye açılmıyor. Güya çalışma yapmışlar. Bu nasıl çalışma. 6 saattir bekliyoruz. Çoluk çocuk perişan olduk. İstanbul böyle bir şey görmedi. 20 senede bir insanları böyle mağdur ediyorlar. İlk defa böyle bir şeyler karşılaşıyorum. Ne zaman hareket edeceğiz bilmiyoruz" dedi.

Otobüs şoförü Ahmet Kaya ise "Saat 05.00'te yola çıktık. 17 saattir yoldayız. Kimseye kabahat bulmayalım. Devlet büyüklerimiz uyardı. Yola çıkmayın dediler. Hala yola çıkıyoruz. O zaman şikayet etmeyelim. Sadece acil işi olanlar gitsin. 10 araç yerine 1 araç gitsin. 5 saattir bekliyoruz" diye konuştu. - BOLU

İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor
İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor
İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor
İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor
İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor
İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor

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D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu'daki tesislerde bekletiliyor - Son Dakika
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