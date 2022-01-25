İstanbul'a giden otobüslerin Bolu geçişine izin veriliyor - Son Dakika

Bolu'da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilirken, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu'dan geçişine izni verilmeyen yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçlar, sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında durdurularak dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Uzun saatler yasağın kalkmasını bekleyen yolcu otobüsleri İstanbul istikametine geçişlerin izin verilmesiyle yeniden yola çıktı. Tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların ise İstanbul istikametine geçişlerine hala izin verilmiyor. - BOLU