İSTANBUL'A GİDEN TIR, KAMYON VE OTOBÜSLERE GEÇİŞ YOK - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminden yolcu otobüsleri ile TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Bolu'da günlerdir etkili olan kar yağışının etkisinin kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı. Yolların tamamı trafiğe açıldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde trafik ve Karayolları ekipleri tarafından uygulama yapıldı. 2 güzergahta da yolların Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık bir kilometre mesafede TIR, otobüs ve kamyonlar durduruldu. İrsaliyelerine bakılan araçların İstanbul'a gittiği tespit edilmesi halinde geri döndürüldü. Araçlar, bir dinlenme tesisinin araç park alanına yönlendirildi. Park alanında bekleyen otobüslerin içerisinde bulunan yolculara Türk Kızılay'ı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.

Dün gece saatlerinden beri yapılan uygulama kapsamında otobüslerde bulunan yolcular, Bolu Valiliği tarafından hazırlanan misafirhanelere yönlendirildi. Yaklaşık 1000 kişi dün geceyi misafirhanelerde geçirdi. İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltması ve yeniden araç girişlerine müsait olmasıyla birlikte Bolu'da bekletilen araçların yollarına devam edebileceği belirtildi. Bolu genelinde kar yağışının etkisini azaltmasıyla ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor ve tüm yollar açık durumda.